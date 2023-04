Tar di Trento sospende abbattimento dell'orsa Jj4 (Di venerdì 14 aprile 2023) Il Tar di Trento ha sospeso l'abbattimento dell'orsa Jj4 con un decreto in cui si è pronunciato sul ricorso delle associazioni Lav e Lac. Il ricorso era stato presentato contro l'ordinanza del ... Leggi su notizie.tiscali (Di venerdì 14 aprile 2023) Il Tar diha sospeso l'Jj4 con un decreto in cui si è pronunciato sul ricorsoe associazioni Lav e Lac. Il ricorso era stato presentato contro l'ordinanza del ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Agenzia_Ansa : Il Tar di Trento ha sospeso l'ordinanza di abbattimento dell'orsa Jj4 firmata lo scorso 8 aprile dal presidente del… - RaiNews : Il presidente della regione aveva ordinato la cattura e l'abbattimento dell'orsa dopo l'aggressione mortale nei con… - fattoquotidiano : Trento, Tar sospende l’ordinanza per l’abbattimento dell’orsa Jj4. Accolto il ricorso della Lav - ladyluisa73 : RT @itsmeback_: Bellissima notizia ?? Il TAR di Trento ha sospeso l'ordine di abbattimento per mamma orsa. ?? - Ivy79995663 : RT @itsmeback_: Bellissima notizia ?? Il TAR di Trento ha sospeso l'ordine di abbattimento per mamma orsa. ?? -