Tananai | dal clamoroso successo di “Tango” all’amore per l’Inter | «Io | a San Siro con panino e birra» video

«La prima cosa che penso quando passo davanti a San Siro è cantarci dentro, di farci un concerto». Sono le parole del cantautore milanese Tananai, che continua a dominare le classifiche italiane dopo il grande successo di Sanremo 2023. Basti pensare che "Tango" ha oltrepassato quota 13 milioni di visualizzazioni solo sul video ufficiale. In "Play With" su Dazn Tananai racconta il suo grande amore per l'Inter e l'impatto con le emozioni che regala il calcio. Un "affare di famiglia" che ancora oggi lo appassiona. Sullo sfondo, una location a lui molto cara: lo stadio di San Siro. «Fin da piccolo, anche se non sapevo che sarebbe stata la musica la mia strada. Mi è sempre piaciuta l'idea di guardare la gente dal basso, dal centro del campo.

