Tajani: "Finanziare le riforme in Tunisia attraverso l'Fmi" (Di venerdì 14 aprile 2023) La questione dell'immigrazione è stata uno dei temi discussi dal ministro degli Esteri Antonio Tajani e dall'omologo di Tunisi, Nabil Ammar, ricevuto alla Farnesina. "Sono lieto che Tunisi consideri ... Leggi su notizie.tiscali (Di venerdì 14 aprile 2023) La questione dell'immigrazione è stata uno dei temi discussi dal ministro degli Esteri Antonioe dall'omologo di Tunisi, Nabil Ammar, ricevuto alla Farnesina. "Sono lieto che Tunisi consideri ...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... lucadome76 : @Antonio_Tajani Ha auguri anche per gli atei oppure per lei l'Italia è fatta solo di cattolici, felici di finanziare le guerre straniere? - alexdrudi : @Antonio_Tajani @ItalyMFA Smettete di utilizzare il denaro delle mie tasse per finanziare terroristi. Chi mette sul… -