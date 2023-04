Szczesny | «Tanto spavento | ma spero di tornare presto»

Leggi su ilnapolista

(Di venerdì 14 aprile 2023) Dopo il grandedi ieri sera, tante rassicurazioni per Wojciech. Il portiere polacco della Juventus è stato sostituito al minuto 38 della gara contro lo Sporting Lisbona per via di un forte dolore al petto, che ha allarmato Massimiliano Allegri e tutti gli spettatori presenti all’Allianz Stadium. Per fortuna, gli accertamenti hanno dato esito negativo evidenziando solamente un aumento di palpitazioni dovuto anche a un attacco di panico.stesso, per tranquillizzare tutti, si è anche presentato in zona interviste per scherzare e celebrare la prestazione superlativa di Mattia Perin che lo ha sostituito al meglio. Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Wojciech(@wojciech.1), su ...