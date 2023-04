'Szczesny sta male?': la battuta di Allegri dopo il malore in Juve - Sporting (Di venerdì 14 aprile 2023) Massimiliano Allegri dopo il brutto spavento causato da Szczesny , uscito prima durante la gara di Europa League tra Juventus e Sporting Lisbona , ha voluto aggiornare riguardo le condizioni del suo ... Leggi su corrieredellosport (Di venerdì 14 aprile 2023) Massimilianoil brutto spavento causato da, uscito prima durante la gara di Europa League trantus eLisbona , ha voluto aggiornare riguardo le condizioni del suo ...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... cinziaju : RT @DanieleBibo: #Allegri: '#Szczesny sta bene, non lo vuole neanche il diavolo. È vivo, sano. Ha avuto un attimo di tachgchddk...rdia'. ????… - sportli26181512 : '#Szczesny sta male?': la battuta di #Allegri dopo il malore in Juve-Sporting: Dopo lo spavento durante la gara di… - andrea76886630 : RT @DanieleBibo: #Allegri: '#Szczesny sta bene, non lo vuole neanche il diavolo. È vivo, sano. Ha avuto un attimo di tachgchddk...rdia'. ????… - mspiccia : RT @ninersmessimale: 1 - Szczesny sta bene, ottimo. 2 - Bene il risultato. Benissimo Perin. 3 - La Juve di Allegri per un appassionato di c… - elcarajo21 : RT @DanieleBibo: #Allegri: '#Szczesny sta bene, non lo vuole neanche il diavolo. È vivo, sano. Ha avuto un attimo di tachgchddk...rdia'. ????… -

'Szczesny sta male': la battuta di Allegri dopo il malore in Juve - Sporting Massimiliano Allegri dopo il brutto spavento causato da Szczesny , uscito prima durante la gara di Europa League tra Juventus e Sporting Lisbona , ha voluto aggiornare riguardo le condizioni del suo portiere. Il polacco è uscito al minuto 42 ' e, nel post ... Tegola dell'ultima ora: Allegri l'ha appena saputo Ma anche perché alimenta un clima molto positivo all'interno della Continassa, anche perché ieri è arrivata anche la notizia più importante: Szczesny sta bene. Il portiere polacco ha fatto restare ... Allegri e la battuta su Szczesny dopo la paura in Juventus - Sporting TORINO - "Szczesny sta bene, non lo vuole neanche il diavolo" . Così , ha ironizzato sullo stato di salute del portiere polacco. L'estremo difensore ex Roma, poco prima della fine della prima frazione di gioco, ... Massimiliano Allegri dopo il brutto spavento causato da, uscito prima durante la gara di Europa League tra Juventus e Sporting Lisbona , ha voluto aggiornare riguardo le condizioni del suo portiere. Il polacco è uscito al minuto 42 ' e, nel post ...Ma anche perché alimenta un clima molto positivo all'interno della Continassa, anche perché ieri è arrivata anche la notizia più importante:bene. Il portiere polacco ha fatto restare ...TORINO - "bene, non lo vuole neanche il diavolo" . Così , ha ironizzato sullo stato di salute del portiere polacco. L'estremo difensore ex Roma, poco prima della fine della prima frazione di gioco, ... Allegri rassicura: "Szczesny sta bene" Gazzetta "Szczesny sta male": la battuta di Allegri dopo il malore in Juve-Sporting Massimiliano Allegri dopo il brutto spavento causato da Szczesny, uscito prima durante la gara di Europa League tra Juventus e Sporting Lisbona, ha voluto aggiornare riguardo le condizioni del suo ... Video Juve, Allegri: ''Szczesny sta bene''- Video Gazzetta.it Le parole dia Sky:"Un po' di ansia ma abbiamo fatto i controlli è tutto a posto. La verità è che ho visto Mattia bene in allenamento, di conseguenza ha fatto un doppio miracolo. Paura, una cosa che… ... Massimiliano Allegri dopo il brutto spavento causato da Szczesny, uscito prima durante la gara di Europa League tra Juventus e Sporting Lisbona, ha voluto aggiornare riguardo le condizioni del suo ...Le parole dia Sky:"Un po' di ansia ma abbiamo fatto i controlli è tutto a posto. La verità è che ho visto Mattia bene in allenamento, di conseguenza ha fatto un doppio miracolo. Paura, una cosa che… ...