Szczesny, paura passata: 'È stato spaventoso, ma sto bene. Perin il nostro eroe' (Di venerdì 14 aprile 2023) Il giorno dopo, è tutta un'altra storia. Dopo le palpitazioni accusate ieri sera durante la gara con lo Sporting Lisbona all'Allianz, costringendolo a lasciare il campo, Wojciech Szczesny ha voluto tranquillizzare tutti con un messaggio sul suo profilo Instagram: 'È stato spaventoso, grazie a tutti per i vostri messaggi e gli auguri di pronta guarigione: sto bene e spero di tornare presto in campo. Perin il nostro eroe'.

Szczesny, paura passata: 'È stato spaventoso, ma sto bene. Perin il nostro eroe' Il giorno dopo, è tutta un'altra storia. Dopo le palpitazioni accusate ieri sera durante la gara con lo Sporting Lisbona all'Allianz, costringendolo a lasciare il campo, Wojciech Szczesny ha voluto tranquillizzare tutti con un messaggio sul suo profilo Instagram: 'È stato spaventoso, grazie a tutti per i vostri messaggi e gli auguri di pronta guarigione: sto bene e spero di tornare presto in campo. Perin il nostro eroe'. Juventus, palpitazioni in campo per Szczesny: esami hanno escluso problemi Paura per Szczesny In casa Juventus si sono vissuti alcuni attimi di paura dopo che Wojciech Szczesny ha accusato un problema di natura respiratoria. La Juventus ha immediatamente sottoposto il suo portiere a controlli medici approfonditi. Szczesny: gli esami dopo la grande paura in campo, è tutto ok Dopo la grande paura, il sollievo: anche gli esami sostenuti oggi hanno dato buon esito per Szczesny, portiere della Juventus, sentitosi male nel primo tempo della partita di Europa League contro lo Sporting Lisbona.