Szczesny, il dolore al petto, le lacrime: «Non respiravo, avevo paura». La Stampa: attacco di panico (Di venerdì 14 aprile 2023) Attimi di paura, ieri, per il portiere della Juventus, Szczesny. Durante la partita di Europa League contro lo Sporting Lisbona, Szczesny si è fermato, portandosi una mano sul petto e, avvicinandosi a Bremer, ha fatto presente al compagno di non sentirsi bene. La Stampa racconta quanto accaduto parlando, tra le righe, di un attacco di panico. “Locatelli tiene il collo di Szcz?sny come se si potesse spezzare. Non è così, ovviamente, ma in quel momento il portiere della Juventus è sul serio molto fragile, spaventato. Sta dentro la sua porta con una mano sul petto, si è fermato da solo, prima stranito e poi impaurito, con il cuore che batte sopra ritmo. Palpitazioni, diranno poi, solo che lì per lì è angoscia che cresce e sembra muoversi direttamente dentro al torace. E ... Leggi su ilnapolista (Di venerdì 14 aprile 2023) Attimi di, ieri, per il portiere della Juventus,. Durante la partita di Europa League contro lo Sporting Lisbona,si è fermato, portandosi una mano sule, avvicinandosi a Bremer, ha fatto presente al compagno di non sentirsi bene. Laracconta quanto accaduto parlando, tra le righe, di undi panico. “Locatelli tiene il collo di Szcz?sny come se si potesse spezzare. Non è così, ovviamente, ma in quel momento il portiere della Juventus è sul serio molto fragile, spaventato. Sta dentro la sua porta con una mano sul, si è fermato da solo, prima stranito e poi impaurito, con il cuore che batte sopra ritmo. Palpitazioni, diranno poi, solo che lì per lì è angoscia che cresce e sembra muoversi direttamente dentro al torace. E ...

