Szczesny dopo il malore: il messaggio social del portiere della Juventus (Di venerdì 14 aprile 2023) Sono stati momenti di grande paura per le condizioni del portiere Szczesny, vittima di un malore durante la partita di andata dei quarti di finale di Europa League tra Juventus e Sporting. La sfida si è conclusa sul risultato di 1-0 con un gol del difensore Gatti. La squadra di Allegri dovrà difendere il vantaggio anche nella gara di ritorno. La preoccupazione più grande è stata per il portiere polacco. Szczesny si è fermato dopo aver accusato un malore, l’estremo difensore ha sentito un dolore al petto con fatica a respirare. E’ uscito dal campo e al suo posto è entrato Perin, poi autore di grandissime parate. Il messaggio social Subito dopo la partita Szczesny si è presentato ai ... Leggi su calcioweb.eu (Di venerdì 14 aprile 2023) Sono stati momenti di grande paura per le condizioni del, vittima di undurante la partita di andata dei quarti di finale di Europa League trae Sporting. La sfida si è conclusa sul risultato di 1-0 con un gol del difensore Gatti. La squadra di Allegri dovrà difendere il vantaggio anche nella gara di ritorno. La preoccupazione più grande è stata per ilpolacco.si è fermatoaver accusato un, l’estremo difensore ha sentito un dolore al petto con fatica a respirare. E’ uscito dal campo e al suo posto è entrato Perin, poi autore di grandissime parate. IlSubitola partitasi è presentato ai ...

