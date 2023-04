Szcz?sny | Davies e quelli che hanno sconfitto il tabù | altro che guerrieri imbattibili | l’ansia e problemi psicologici dilagano anche nel calcio

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di venerdì 14 aprile 2023) In un mondo dove la violenza è stata circoscritta e codificata, lo sport ha finito per prendere il posto dei grandi poemi epici. Gli atleti sono diventati eroi ardimentosi e impavidi,continuamente costretti a scendere in un’arena ideale per coprirsi di gloria. I loro successi non sono vittorie, ma gesta. Vengono raccontate, tramandate, idealizzate. Fino a quando smettono di appartenere alla cronaca per diventare letteratura. In questo modo, però, gli atleti sono diventatidegli attori, degli interpreti costretti a indossare una maschera prima di andare in scena. Perché quando si viene raccontati come supereroi è difficile mostrare il proprio lato più umano. Lo sportivo deve apparire così sicuro di sé da far credere agli altri di essere inscalfìbile, a prova di critiche che a volte possono aprire ferite più profonde dei proiettili. E in ...