Superlega | semifinali gara 1 | Trento e Lube si portano sull’1-0

(Di venerdì 14 aprile 2023) Archiviati degli intensi quarti di finale, ieri si è giocata1 delledi, massimo campionato pallavolistico italiano. Non hanno perso tempo nel portarsi avanti con la serie l’Itas Trentino e laCivitanova, usciti vincitori dai rispettivi incontri. L’Itas ha infatti superato Piacenza per 3-0 e laha replicato il risultato contro Milano. Andiamo dunque a vedere come sono andati i match.1: prove di forza per(Crediti foto:Civitanova Twitter)Chi ben comincia è a metà dell’opera, recita il proverbio, ma vedendo quanto successo ai quarti di finale bisognerà essere ben più cauti. Tutte e quattro le squadre rimaste in ...

Nella giornata segnata dalla tragedia di Julia Ituma, partono ledei playoff diCredem. Un minuto di raccoglimento prima di ogni gara e tanta commozione in campo e sugli spalti nel ricordare la giovane giocatrice di Novara, scomparsa ...Nella partita valevole per la prima giornata delledei Playoff Scudetto2022/2023 di volley maschile, l' Itas Trentino sconfigge con un sonoro 3 - 0 (25 - 23, 25 - 22, 25 - 18) la Gas Sales Bluenergy Piacenza. Gli uomini di ...Civitanova batte Milano 3 - 0, 25 - 17 25 - 22 25 - 17, nella prima partita della serie valida per ledei playoff di2023. Match a senso unico con la Lube che domina dall'inizio alla fine andando sotto nel punteggio solo tre volte, tutte nel secondo set prima sul 3 - 4 e poi sul 4 ...

SuperLega, semifinali playoff: partenza sprint per Trento e Civitanova La Stampa

(mi-lorenteggio.com) CIVITANOVA, 14 aprile 2023. – L’Allianz Powervolley cede in tre set ai padroni di casa dell’Eurosuole Forum in Gara 1 di Semifinale Play Off Superlega Credem Banca. Il primo match ...Prima dei match minuto di raccoglimento per la tragica scomparsa di Julia Ituma la giovane atleta della Igor Volley Novara ...