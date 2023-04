Super Mario Bros: Il film – recensione (Di venerdì 14 aprile 2023) Mamma Mia! Super Mario ritorna in sala a 30 anni di distanza dal bizzarro lungometraggio live action e dalle tinte cyberpunk del 1993, questa volta però è un film d’animazione. Sono uscito dalla sala saltellando, nonostante i miei 33 anni suonati.Super Mario Bros: il film è lontano dall’essere un prodotto perfetto, eppure è un prodotto che diverte ed intrattiene, soprattutto se amate il mondo di Super Mario. Andiamo con ordine, la trama segue abbastanza linearmente quella di un videogioco classico del baffuto idraulico con un twist: Mario e Luigi, fratelli italo americani da poco in proprio con la loro attività di idraulici, si ritrovano catapultati nel regno dei funghi. Per un evento i due dividono le loro strade e a ... Leggi su romadailynews (Di venerdì 14 aprile 2023) Mamma Mia!ritorna in sala a 30 anni di distanza dal bizzarro lungometraggio live action e dalle tinte cyberpunk del 1993, questa volta però è und’animazione. Sono uscito dalla sala saltellando, nonostante i miei 33 anni suonati.: ilè lontano dall’essere un prodotto perfetto, eppure è un prodotto che diverte ed intrattiene, soprattutto se amate il mondo di. Andiamo con ordine, la trama segue abbastanza linearmente quella di un videogioco classico del baffuto idraulico con un twist:e Luigi, fratelli italo americani da poco in proprio con la loro attività di idraulici, si ritrovano catapultati nel regno dei funghi. Per un evento i due dividono le loro strade e a ...

