Sulle ali dell' onore | la recensione | una storia vera dal forte respiro cinematografico

La recensione di Sulle ali dell'onore: retorica ed epica per un war movie vecchio stile, che mette al centro del racconto la storia vera di un'amicizia coraggiosa. Protagonisti del film, Jonathan Majors e Glen Powell. In streaming su Prime Video. "Avresti pensato di avere un pilota di colore nel tuo squadrone?". Potremmo riassumere il film in questa frase, eppure Sulle ali dell'onore, diretto da J.D. Dillard, non è solo un film sull'aviazione, sull'odio razziale, sulla guerra, sull'epica a stelle e strisce portatrice di democrazia e libertà (concetto che volutamente enfatizziamo). Piuttosto, è un (bel) film che racconta di un'amicizia, spassionata e profonda, culminata in una medaglia bagnata di lacrime e sangue.

