‘SUGA | Agust D Radio’, dal 18 aprile su Apple Music 1 (Di venerdì 14 aprile 2023) SUGA dei BTS darà il via a una serie radiofonica di cinque episodi intitolata SUGA Agust D Radio in esclusiva su Apple Music 1. Il primo episodio sarà trasmesso il 18 aprile alle 04.00, in vista dell’uscita del suo album da solista, D-DAY, il 21 aprile con lo pseudonimo di Agust D. «Sono così entusiasta di poter incontrare i fan di tutto il mondo attraverso il mio programma radiofonico. – racconta SUGA ad Apple Music – Sarà uno spazio per condividere con tutti le mie storie ed esperienze attraverso la Musica. Ho condiviso storie sulla mia infanzia, sulla Musica che mi ha influenzato e su me stesso come SUGA e Agust D. Sarà come chiacchierare spensieratamente con me, quindi spero che lo show vi ... Leggi su funweek (Di venerdì 14 aprile 2023) SUGA dei BTS darà il via a una serie radiofonica di cinque episodi intitolata SUGAD Radio in esclusiva su1. Il primo episodio sarà trasmesso il 18alle 04.00, in vista dell’uscita del suo album da solista, D-DAY, il 21con lo pseudonimo diD. «Sono così entusiasta di poter incontrare i fan di tutto il mondo attraverso il mio programma radiofonico. – racconta SUGA ad– Sarà uno spazio per condividere con tutti le mie storie ed esperienze attraverso laa. Ho condiviso storie sulla mia infanzia, sullaa che mi ha influenzato e su me stesso come SUGA eD. Sarà come chiacchierare spensieratamente con me, quindi spero che lo show vi ...

suga_milano : RT @italianarmyfam_: "C'è un altro nome per August D con i capelli neri. Ve lo dirò nel mio prossimo mixtape' - Yoongi, 2020 ??? AGUST D CO… - theeveronjca : porca troia yoongi??? agust d???? suga???? come devo chiamalo chicazzo è quello - suga_milano : RT @italianarmyfam_: ?? Rilasciate le prime foto concept 'being' per il nuovo album di Agust D "D-DAY", in uscita il 21 Aprile alle 6:00AM????… - m0_army : Agust d é alfa suga é beta e min yoongi é omega - takemehomejoon : RT @lunaticgirl_: Il concept photo 'Being' del solo album 'D-DAY' di Yoongi, dove è un capo della polizia super elegante con la cicatrice c…

