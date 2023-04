Studentessa con sindrome Down si laurea con tesi violenza genere (Di venerdì 14 aprile 2023) A Macerata, una 34enne con sindrome di Down, si è laureata con una tesi sulla violenza economica di genere. Eleonora Caliri, 34 anni, originaria di Milano ma vive da anni a Porto Recanati (Macerata), ... Leggi su notizie.tiscali (Di venerdì 14 aprile 2023) A Macerata, una 34enne condi, si èta con unasullaeconomica di. Eleonora Caliri, 34 anni, originaria di Milano ma vive da anni a Porto Recanati (Macerata), ...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... AnsaMarche : Studentessa con sindrome Down si laurea con tesi violenza genere. Per Eleonora, 34 anni, di Porto Recanati, trienna… - Flv64177660 : @eterea_eterea Provassero ad entrare in una moschea, agendo nel modo che lei giustamente ha ripreso. Per alcune fra… - patrickjachini : RT @JayperryP: Mia madre: apprende la lingua italiana guardando la TV, accanita lettrice, fa le parole crociate, mi aiutava con i compiti,… - darksummon3r : poi spero di preparare l'esame con l'altra amica ... credo di essere la studentessa più incasinata del pianeta al momento? sì - JayperryP : Mia madre: apprende la lingua italiana guardando la TV, accanita lettrice, fa le parole crociate, mi aiutava con i… -