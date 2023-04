Striscia la notizia, Tapiro d’oro a Massimo Giletti: le anticipazioni (Di venerdì 14 aprile 2023) Questa sera a Striscia la notizia (Canale 5, ore 20.35), Valerio Staffelli consegna il Tapiro d’oro a Massimo Giletti, dopo che Non è l’arena è stato chiuso improvvisamente e senza spiegazioni da La7. «Non è che Fabio Fazio, che la fece mandare via dalla Rai…», dice l’inviato di Striscia, ipotizzando che il conduttore di Che Tempo che fa sia anche stavolta il mandante dell’allontanamento di Giletti. «E Fazio andrebbe a La7? Neanche i Dumas padre e figlio potrebbero scrivere una sceneggiatura di questo tipo. Ma Cairo è più bravo ancora», replica Giletti. Che aggiunge, scherzosamente: «Magari vengo a Mediaset». Leggi anche –> Pechino Express, il resoconto dell’ultima puntata «Bisogna chiedere a Cairo il perché mi abbiano mandato ... Leggi su 361magazine (Di venerdì 14 aprile 2023) Questa sera ala(Canale 5, ore 20.35), Valerio Staffelli consegna il, dopo che Non è l’arena è stato chiuso improvvisamente e senza spiegazioni da La7. «Non è che Fabio Fazio, che la fece mandare via dalla Rai…», dice l’inviato di, ipotizzando che il conduttore di Che Tempo che fa sia anche stavolta il mandante dell’allontanamento di. «E Fazio andrebbe a La7? Neanche i Dumas padre e figlio potrebbero scrivere una sceneggiatura di questo tipo. Ma Cairo è più bravo ancora», replica. Che aggiunge, scherzosamente: «Magari vengo a Mediaset». Leggi anche –> Pechino Express, il resoconto dell’ultima puntata «Bisogna chiedere a Cairo il perché mi abbiano mandato ...

