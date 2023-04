Stranger Things: la storia delle origini di Eddie Munson narrata in un libro (Di venerdì 14 aprile 2023) La storia delle origini di Eddie Munson sarà raccontata in un libro prequel che si riallaccerà agli eventi di Stranger Things. I fan di Stranger Things impazziti per il personaggio di Eddie Munson, che ha debuttato nella quarta stagione, potranno scoprire di più sul suo passato grazie a un libro prequel dedicato alla sua storia delle origini. Scritto da Caitlin Schneiderhan, Stranger Things: Flight of Icarus sarà ambientato nel 1984, due anni prima degli eventi della quarta stagione di Stranger Things. Secondo Entertainment Weekly, la trama del ... Leggi su movieplayer (Di venerdì 14 aprile 2023) Ladisarà raccontata in unprequel che si riallaccerà agli eventi di. I fan diimpazziti per il personaggio di, che ha debuttato nella quarta stagione, potranno scoprire di più sul suo passato grazie a unprequel dedicato alla sua. Scritto da Caitlin Schneiderhan,: Flight of Icarus sarà ambientato nel 1984, due anni prima degli eventi della quarta stagione di. Secondo Entertainment Weekly, la trama del ...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... chunqiuling : nn ho avuto uovo di pasqua di stranger things ma ieri sera amichetto mi ha regalato la sua sorpresa - anto_laudisi : @alfo_lanzieri Sì ma quando lo fai da quasi quarant’anni a una certa vorresti solo stare sul divano di casa a guard… - _pluviofila_ : mi faranno soffrire vero? mannaggia a me che ho iniziato stranger things - RollingStoneita : Spendereste 390 euro per vedere Millie Bobby Brown? Tutto vero: ecco i costi dei biglietti per l’incontro a Milano… - _pluviofila_ : consigliatemi serie tv, anche le più conosciute. possibilmente di quelle un po’ mistery, come pll, stranger things,… -