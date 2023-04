StraMorgan, la presenza di Morgan in Rai non può essere contestata. Per curriculum, competenza, notorietà. Ma il contesto cambia la direzione del programma: ecco perché (Di venerdì 14 aprile 2023) A Viale Mazzini in questi anni “hanno visto cose che voi umani…”. Così per mettere in chiaro il punto principale: la presenza di Morgan in un programma del servizio pubblico difficilmente potrebbe essere definita scandalosa. Per il curriculum, la competenza, la notorietà. Ma il contesto sposta il programma in una direzione differente. perché aprite bene le orecchie: “StraMorgan“, titolo dello show in seconda serata su Rai2 con la partecipazione di Pino Strabioli, è il primo programma, non solo voluto, ma addirittura annunciato dal governo Meloni. Alla presidente del Consiglio nelle varie interviste l’artista fa complimenti, racconta dei loro numerosi ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di venerdì 14 aprile 2023) A Viale Mazzini in questi anni “hanno visto cose che voi umani…”. Così per mettere in chiaro il punto principale: ladiin undel servizio pubblico difficilmente potrebbedefinita scandalosa. Per il, la, la. Ma ilsposta ilin unadifferente.aprite bene le orecchie: ““, titolo dello show in seconda serata su Rai2 con la partecipazione di Pino Strabioli, è il primo, non solo voluto, ma addirittura annunciato dal governo Meloni. Alla presidente del Consiglio nelle varie interviste l’artista fa complimenti, racconta dei loro numerosi ...

