Strage di Primavalle | il senatore Verini Pd | Superare il clima d' odio

(Di venerdì 14 aprile 2023) II corpi dei due fratelli carbonizzati vennero trovati dai vigili del fuoco vicino alla finestra, stretti in un abbraccio. La foto scattata dal basso che ritrae Virgilio Mattei, 22 anni, con il volto completamente sfigurato, appoggiato al davanzale della finestra è diventata un simbolo in perenne ricordo di uno degli atti più crudeli degli anni '70. È la notte tra il 15 e il 16 aprile del 1973, esattamente le 3.20 di un lunedì quando, nel quartiere romano di, in via Bernardo di Bibbiena numero 33, lotto 15, scala D, terzo piano, qualcuno lascia davanti alla porta di un appartamento una tanica di benzina con un innesco artigianale. Prima di fuggire via, quelle ombre assassine attivano la miccia. Pochi secondi e il potentissimo scoppio segna l'inizio dell'inferno. In pochi istanti le fiamme invadono la casa di Mario Mattei, ex netturbino di 48 anni, ...