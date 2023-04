Storia di Serena Sorrentino, che già scalda i motori per il dopo Landini (Di venerdì 14 aprile 2023) Nel palazzone color salmone di Corso d’Italia dove ha sede la rossa Cgil in tanti danno per scontato il ritorno, nell’arco di un anno o poco più, di ... Contenuto a pagamento - Accedi al sito per abbonarti Leggi su ilfoglio (Di venerdì 14 aprile 2023) Nel palazzone color salmone di Corso d’Italia dove ha sede la rossa Cgil in tanti danno per scontato il ritorno, nell’arco di un anno o poco più, di ... Contenuto a pagamento - Accedi al sito per abbonarti

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... AntonioArnolfo : @Antonel88662921 @MassimoPerugin2 @filipposu22 @spighissimo Ripeto la domanda. Cosa c'è di non vero su quello che h… - Smargiasso1975_ : RT @AdolfoCrotti: Giusto esaltarsi per ieri.... Da oggi stop. Mercoledì sarà tt un'altra storia!!!!! Ricordo a tanti bimbiminkia di andare… - blearyems : @asfaltofresco Che poi rosa seguiva oriana da tipo febbraio credo quindi lei ha seguito l’emozione il racconto di u… - GiovMusso : La storia di Serena è una delle tante importanti vicende del mondo della donazione di sangue che meritano di essere… - Franago002 : @Enchanted_24 Ma stai serena che non è così. Ha scapocciaro e fatto la storia ed ora voi ci state mettendo una pez… -