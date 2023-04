Stipendi, Juve pronta a patteggiare con la Procura Figc se il Collegio di Garanzia eliminerà il -15 (Di venerdì 14 aprile 2023) La Juve è pronta a patteggiare se il Collegio di Garanzia del Coni le restituirà i 15 punti che le sono stati sottratti nella classifica di Serie A. Lo scrive il Corriere dello Sport. Naturalmente occorre anche l’intesa tra Elkann e Agnelli, che sul patteggiamento la vedono in modo diverso. Ma sarebbe questa l’unica strada per contenere la penalizzazione. Il quotidiano sportivo scrive: “Quella del patteggiamento, in casa Juve, potrebbe essere molto più di un’ipotesi. Ma si concretizzerebbe al verificarsi di almeno due condizioni: un’intesa all’interno della famiglia Agnelli (al momento tutta da accertare, visto che il club ha sempre professato l’innocenza dei propri tesserati) e una sentenza favorevole ai bianconeri nell’udienza del 19 aprile sul caso plusvalenze”. Il codice di ... Leggi su ilnapolista (Di venerdì 14 aprile 2023) Lase ildidel Coni le restituirà i 15 punti che le sono stati sottratti nella classifica di Serie A. Lo scrive il Corriere dello Sport. Naturalmente occorre anche l’intesa tra Elkann e Agnelli, che sul patteggiamento la vedono in modo diverso. Ma sarebbe questa l’unica strada per contenere la penalizzazione. Il quotidiano sportivo scrive: “Quella del patteggiamento, in casa, potrebbe essere molto più di un’ipotesi. Ma si concretizzerebbe al verificarsi di almeno due condizioni: un’intesa all’interno della famiglia Agnelli (al momento tutta da accertare, visto che il club ha sempre professato l’innocenza dei propri tesserati) e una sentenza favorevole ai bianconeri nell’udienza del 19 aprile sul caso plusvalenze”. Il codice di ...

