Stefano Poliani con DIH Lombardia

Digital Innovation Hub Lombardia, Stefano Poliani eletto Presidente per il triennio 2023-2025

Rinnovato anche il Consiglio Direttivo che, nel prossimo triennio, sarà a maggioranza composto da imprenditori

Ieri il Consiglio Direttivo del Digital Innovation Hub Lombardia ha nominato come Presidente Stefano Poliani. Poliani è Amministratore delegato Tuvia Italia Kerry Logistics, Membro del Consiglio di Presidenza di Confindustria Como con delega all'Innovazione e Vicepresidente di ComoNExt.

Già membro del Consiglio Direttivo del DIH Lombardia nel triennio 2020-2022, guiderà la nuova squadra, eletta dall'Assemblea dei Soci lo scorso 30 marzo, per il triennio 2023-2025.

