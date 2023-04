Stefania Craxi apre gli Incontri di Valore di Nicola Ruocco. Sabato 15 Alessandro Daniele racconta Pino (Di venerdì 14 aprile 2023) Si è svolto a Pompei, presso l’Hotel Habita79, il primo atteso appuntamento del nuovo ciclo degli Incontri di Valore, la kermesse ideata e diretta da Nicola Ruocco. Un pubblico appassionato ha preso parte all’evento che ha visto come ospite Stefania Craxi, senatrice e presidente della Commissione Affari Esteri e Difesa. Assieme al patron Ruocco, la senatrice ha presentato il suo “Bettino Craxi, uno sguardo sul mondo“: un volume straordinario, che permette al lettore di penetrare nel mondo politico e ideale dello statista italiano e di farlo “attraverso i suoi scritti, appunti e documenti (in parte inediti)”. Scritti in cui il leader socialista affronta, con uno sguardo lungimirante e osservazioni profetiche, i principali avvenimenti politici ed ... Leggi su ildenaro (Di venerdì 14 aprile 2023) Si è svolto a Pompei, presso l’Hotel Habita79, il primo atteso appuntamento del nuovo ciclo deglidi, la kermesse ideata e diretta da. Un pubblico appassionato ha preso parte all’evento che ha visto come ospite, senatrice e presidente della Commissione Affari Esteri e Difesa. Assieme al patron, la senatrice ha presentato il suo “Bettino, uno sguardo sul mondo“: un volume straordinario, che permette al lettore di penetrare nel mondo politico e ideale dello statista italiano e di farlo “attraverso i suoi scritti, appunti e documenti (in parte inediti)”. Scritti in cui il leader socialista affronta, con uno sguardo lungimirante e osservazioni profetiche, i principali avvenimenti politici ed ...

