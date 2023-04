STATS – Udinese | Udogie è pronto per il Tottenham

Leggi su calcionews24

(Di venerdì 14 aprile 2023) In questi giorni Destinyha fatto notizia per un incidente alle 3 di notte con la sua Mercedes. Ma il suo rendimento… In questi giorni Destinyha fatto notizia per un incidente alle 3 di notte con la sua Mercedes. Un evento che non gli ha impedito di scendere in campo per l’allenamento e che lo vedrà schierato a sinistra nel 3-5-2 con cui Sottil si presenterà a Roma domenica sera. Tutto si è limitato quindi a un po’ di spavento e a un comunicato della società, che nel rispetto del regolamento interno ha deciso di sanzionarlo con una multa. A proposito del suo rendimento in campo, come si sta profilando la stagione che a fine stagione finirà il suo prestito all’e andrà ad accasarsi in Premier League? Fu proprio il rendimento della scorsa stagione a convincere ila puntare su di ...