Spuntatina al prezzo del Samsung Galaxy S22 oggi su Amazon

Leggi su optimagazine

(Di venerdì 14 aprile 2023) Nel giro di qualche mese ildelS22 sta diventando sempre più conveniente, anche grazie all’approdo sul mercato delS23, suo successore. Rispetto ai modelli di stampo Apple, c’è la possibilità di approfittare di sconti più importanti per gli smartphone Android a distanza di un anno dal loro debutto sul mercato. Inevitabilmente c’è una svalutazione maggiore che però non intacca sulla qualità del prodotto in questione. Stiamo assistendo ad un altro taglio aldelS22su: l’offerta aggiornata Altro taglio al, a pochi giorni dal nostro report di Pasquetta. IlS22 resta uno dei top di gamma più ...