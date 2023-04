Sprint sul Pnrr e 8 miliardi nelle tasche degli italiani (Di venerdì 14 aprile 2023) Tra riduzione del cuneo fiscale e riforma delle aliquote Irpef, il governo intende destinare quasi 8 miliardi di euro alle tasche degli italiani. È la previsione per il 2023 e il 2024 contenuta nella relazione allegata al Def (Documento di economia e finanza) inviata dal ministro Giancarlo Giorgetti al Parlamento. Inoltre, se il Pnrr (Piano nazionale di ripresa e resilienza) sarà attuato completamente il Pil del nostro Paese è destinato a salire del 3,4% entro il 2026. Per quanto riguarda i soldi che il governo prevede di destinare al sostegno del potere d'acquisto delle famiglie, la cifra esatta è pari a 7,9 miliardi. Queste risorse saranno trovate in deficit, «confermando gli obiettivi programmatici di indebitamento netto già autorizzati con i documenti di programmazione dello ... Leggi su iltempo (Di venerdì 14 aprile 2023) Tra riduzione del cuneo fiscale e riforma delle aliquote Irpef, il governo intende destinare quasi 8di euro alle. È la previsione per il 2023 e il 2024 contenuta nella relazione allegata al Def (Documento di economia e finanza) inviata dal ministro Giancarlo Giorgetti al Parlamento. Inoltre, se il(Piano nazionale di ripresa e resilienza) sarà attuato completamente il Pil del nostro Paese è destinato a salire del 3,4% entro il 2026. Per quanto riguarda i soldi che il governo prevede di destinare al sostegno del potere d'acquisto delle famiglie, la cifra esatta è pari a 7,9. Queste risorse saranno trovate in deficit, «confermando gli obiettivi programmatici di indebitamento netto già autorizzati con i documenti di programmazione dello ...

