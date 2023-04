Spot il cane ROBOT di Boston Dynamics assunto come poliziotto a New York (Di venerdì 14 aprile 2023) TecnoAndroid Boston Dynamics, azienda che si sta occupando della realizzazione di ROBOT dotati di una propria intelligenza, avrebbe visto ultimamente l’impiego di una delle sue unità all’interno di un cantiere. Non sarebbe però questa l’unica situazione in cui la nota corporation americana si riterrebbe soddisfatta, visto che è arrivata anche un’altra grande notizia. Si tratta di Spot, il ROBOT che assume le forme di un cane per via delle sue quattro zampe, il quale sarebbe entrato a far parte del controllo delle strade di New York. Spot infatti svolgerà la funzione utile al supporto delle operazioni di ordine pubblico nella Grande Mela. In realtà il New York Police Department aveva già assunto il piccolo ... Leggi su tecnoandroid (Di venerdì 14 aprile 2023) TecnoAndroid, azienda che si sta occupando della realizzazione didotati di una propria intelligenza, avrebbe visto ultimamente l’impiego di una delle sue unità all’interno di un cantiere. Non sarebbe però questa l’unica situazione in cui la nota corporation americana si riterrebbe soddisfatta, visto che è arrivata anche un’altra grande notizia. Si tratta di, ilche assume le forme di unper via delle sue quattro zampe, il quale sarebbe entrato a far parte del controllo delle strade di Newinfatti svolgerà la funzione utile al supporto delle operazioni di ordine pubblico nella Grande Mela. In realtà il NewPolice Department aveva giàil piccolo ...

