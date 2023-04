Sposata con una bambola di pezza, ora è incinta del secondo figlio: «Speriamo salvi il matrimonio dopo il tradimento di lui» (Di venerdì 14 aprile 2023) Una donna che aveva già fatto scalpore redendo pubblico il suo matrimonio con una bambola di pezza, dalla quale ha già avuto un figlio, è tornata a scatenare la curiosità dei social con l’annuncio di una seconda gravidanza, arrivata a pochi mesi dalla scoperta di un tradimento da parte del marito. Il secondo bebé sarebbe in arrivo, e la coppia si augura che stavolta si tratti di una femmina, ma soprattutto che possa mettere definitivamente la parola fine alla crisi coniugale. La gravidanza social Meirivone Rocha Moraes, dal Brasile, ha ottenuto grande popolarità sui social negli ultimi anni dopo aver condiviso la sua vorticosa storia d’amore con l’oggetto inanimato. La 37enne, come ogni influencer che si rispetti, ha annunciato con entusiasmo in un video l’esito di un ... Leggi su blog.libero (Di venerdì 14 aprile 2023) Una donna che aveva già fatto scalpore redendo pubblico il suocon unadi, dalla quale ha già avuto un, è tornata a scatenare la curiosità dei social con l’annuncio di una seconda gravidanza, arrivata a pochi mesi dalla scoperta di unda parte del marito. Ilbebé sarebbe in arrivo, e la coppia si augura che stavolta si tratti di una femmina, ma soprattutto che possa mettere definitivamente la parola fine alla crisi coniugale. La gravidanza social Meirivone Rocha Moraes, dal Brasile, ha ottenuto grande popolarità sui social negli ultimi anniaver condiviso la sua vorticosa storia d’amore con l’oggetto inanimato. La 37enne, come ogni influencer che si rispetti, ha annunciato con entusiasmo in un video l’esito di un ...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... natikobe : @Sere72045252 @beppe755 @OrianaGMarzoli Ma per piacere! Io sono sposata da 10 anni e non ho una foto di me con mio… - mart4aa : RT @concovditesovo: HAI FATTO STRIKE PIÙ RISATINA IO MI SONO SENTITA SPOSATA CON LEO ADRIANI #ShakeLaSerie - testatralenuvol : RT @concovditesovo: HAI FATTO STRIKE PIÙ RISATINA IO MI SONO SENTITA SPOSATA CON LEO ADRIANI #ShakeLaSerie - concovditesovo : HAI FATTO STRIKE PIÙ RISATINA IO MI SONO SENTITA SPOSATA CON LEO ADRIANI #ShakeLaSerie - autvmnleavxs : @artemissjm comunque ho scoperto che lei è sposata con una donna ce lo aspettavamo ma non ce lo aspettavamo -