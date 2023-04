Sposa chiede i soldi agli invitati per pagare le spese del matrimonio, ma loro si ribellano e nessuno sborsa un centesimo (Di venerdì 14 aprile 2023) Che sia per il viaggio della luna di miele o per arredare la case, la lista di nozze è un metodo estremamente utile per togliere d’impaccio gli invitati. La richiesta diretta di “cosa regalare” toglie forse un po’ di romanticismo al concetto di ‘dono’, ma salva sicuramente molti ospiti dalla lunga e travagliata ricerca di qualcosa da portare con sé al ricevimento e assicura agli sposi regali graditi. Tuttavia, stavolta l’idea avuta da questa coppia di futuri coniugi è risultata parecchio bizzarra. I due hanno scelto di pubblicare una “lista di nozze” molti mesi prima dalla data dell’evento, chiedendo ai futuri invitati di finanziare direttamente la cerimonia, prevista per il prossimo 15 settembre. La Sposa ha infatti aperto un conto PayPal, chiedendo ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di venerdì 14 aprile 2023) Che sia per il viaggio della luna di miele o per arredare la case, la lista di nozze è un metodo estremamente utile per togliere d’impaccio gli. La richiesta diretta di “cosa regalare” toglie forse un po’ di romanticismo al concetto di ‘dono’, ma salva sicuramente molti ospiti dalla lunga e travata ricerca di qualcosa da portare con sé al ricevimento e assicurasposi regali graditi. Tuttavia, stavolta l’idea avuta da questa coppia di futuri coniugi è risultata parecchio bizzarra. I due hanno scelto di pubblicare una “lista di nozze” molti mesi prima dalla data dell’evento,ndo ai futuridi finanziare direttamente la cerimonia, prevista per il prossimo 15 settembre. Laha infatti aperto un conto PayPal,ndo ...

