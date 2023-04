Sporting squadra vera. Juve, la qualificazione è ancora tutta da conquistare (Di venerdì 14 aprile 2023) La Juventus batte 1 - 0 lo Sporting grazie al tap - in di Gatti. Nel finale Perin salva tutto con due parate decisive. Il commento del nostro inviato ... Leggi su video.gazzetta (Di venerdì 14 aprile 2023) Lantus batte 1 - 0 lograzie al tap - in di Gatti. Nel finale Perin salva tutto con due parate decisive. Il commento del nostro inviato ...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... juventusfc : Inizia la conferenza stampa di Danilo e Mister Allegri ?? ??Danilo: « Lo Sporting ha vinto contro l'Arsenal, è una sq… - juventusfc : ??Allegri: « Non possiamo prendere sottogamba lo Sporting. È una squadra piena di giovani, tecnici, atletici. È un q… - PBPcalcio : Secondo @MatteMoretto ci sarebbe Accordo verbale tra #Leao e il #Milan per il rinnovo del contratto, con il… - Cucciolina96251 : RT @pazzamentejuve: 'Coprire il campo con due centrocampisti è difficile? Dico sempre che il calcio non è un'equazione matematica. Ho decis… - GenTuboCatodico : @djsabbs non ho capito? trattando? Anche Szczney non dimentichiamo che se non para stavamo 2 a 0 da quasi subito. O… -