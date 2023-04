Spezia, per Gyasi arriva anche un premio: di cosa si tratta (Di venerdì 14 aprile 2023) Per Emmanuel Gyasi arriva un premio: l’attaccante ha raggiunto un traguardo storico con la maglia bianconera Un premio per la fedeltà che Emmanuel Gyasi sta dimostrando allo Spezia, con cui ha raggiunto un nuovo traguardo storico. 100 presenze in bianconero per l’attaccante, che è il primo nella storia degli Aquilotti a raggiungere questo traguardo. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di venerdì 14 aprile 2023) Per Emmanuelun: l’attaccante ha raggiunto un traguardo storico con la maglia bianconera Unper la fedeltà che Emmanuelsta dimostrando allo, con cui ha raggiunto un nuovo traguardo storico. 100 presenze in bianconero per l’attaccante, che è il primo nella storia degli Aquilotti a raggiungere questo traguardo. L'articolo proviene da Calcio News 24.

