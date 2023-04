Spezia-Lazio: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronaca live (Di venerdì 14 aprile 2023) Al Picco, il match valido per la 30esima giornata di Serie A tra Spezia e Lazio: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronaca live Al Picco, Spezia e Lazio si affrontano per il match valido per la 30esima giornata del campionato di Serie A 2022/2023. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di venerdì 14 aprile 2023) Al Picco, il match valido per la 30esima giornata di Serie A traAl Picco,si affrontano per il match valido per la 30esima giornata del campionato di Serie A 2022/2023. L'articolo proviene da Calcio News 24.

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... laziolivetv : Spezia Lazio, Lotito: 'Vincere stasera per restare in corsa' - QuadroDavide : @VaneJuice @FIGC @SerieA @gravina Infatti. Come Lazio e spezia che giocano i quarti... Mah...?????? Calendario a cazzu… - GonzaInterista : RT @TuttoMercatoWeb: ?? Tifosi #Lazio a La Spezia, scontri con la polizia - TuttoMercatoWeb : ?? Tifosi #Lazio a La Spezia, scontri con la polizia - Spezia_1906 : ?? 'La #Lazio deve stare attenta, perché al Picco vanno in difficoltà in molti' ?? '#Nzola? Ha capito che per giocar… -