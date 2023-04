Spezia-Lazio, scontri tra i tifosi biancocelesti e la polizia (VIDEO) (Di venerdì 14 aprile 2023) Questa sera al Picco di La Spezia si disputerà Spezia-Lazio, match valido per la 30ª giornata di Serie A. In questa trasferta sono attesi circa 1500 tifosi laziali, che dovrebbero riempire l’intero settore ospiti del Picco. Purtroppo come ormai accade spesso, soprattutto negli ultimi tempi, c’è stato lo scontro tra gli ultras e le forze dell’ordine. scontri tra gli ultras della Lazio e le forze dell’ordine scontri tra tifosi della Lazio e forze dell’ordineQuesta volta ad essere al centro degli scontri sono stati gli ultras della Lazio. Le forze dell’ordine si sono scontrate con i supporters più caldi della squadra biancoceleste nel corso del prepartita della sfida di questa sera. La ... Leggi su rompipallone (Di venerdì 14 aprile 2023) Questa sera al Picco di Lasi disputerà, match valido per la 30ª giornata di Serie A. In questa trasferta sono attesi circa 1500laziali, che dovrebbero riempire l’intero settore ospiti del Picco. Purtroppo come ormai accade spesso, soprattutto negli ultimi tempi, c’è stato lo scontro tra gli ultras e le forze dell’ordine.tra gli ultras dellae le forze dell’ordinetradellae forze dell’ordineQuesta volta ad essere al centro deglisono stati gli ultras della. Le forze dell’ordine si sono scontrate con i supporters più caldi della squadra biancoceleste nel corso del prepartita della sfida di questa sera. La ...

