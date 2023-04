Spezia-Lazio, scontri fra ultras (VIDEO) (Di venerdì 14 aprile 2023) Tra poche ore si gioca Spezia-Lazio, ma nella città ligure le luci della ribalta, come spesso purtroppo accade, puntano ancora sui tifosi violenti. Secondo fonti locali e secondo il tam tam social, ci sarebbero stati scontri tra le tifoseria. Gli scontri sarebbero avvenuti nel centro cittadini di La Spezia. Le forze dell’ordine sono intervenute per calmare gli animi e riportare la situazione sotto controllo. Fortunatamente la polizia è riuscita a tenere sotto controllo la situazione e adesso tutto sembra essere tornato alla normalità. Situazione in giro per la città come al solito surreale #SpeziaLazio — inZaiderSP (@inZaiderSP2) April 14, 2023 Gli ultras dello Spezia non sono nuovi a certi episodi di violenza, verbale e fisica. ... Leggi su ilnapolista (Di venerdì 14 aprile 2023) Tra poche ore si gioca, ma nella città ligure le luci della ribalta, come spesso purtroppo accade, puntano ancora sui tifosi violenti. Secondo fonti locali e secondo il tam tam social, ci sarebbero statitra le tifoseria. Glisarebbero avvenuti nel centro cittadini di La. Le forze dell’ordine sono intervenute per calmare gli animi e riportare la situazione sotto controllo. Fortunatamente la polizia è riuscita a tenere sotto controllo la situazione e adesso tutto sembra essere tornato alla normalità. Situazione in giro per la città come al solito surreale #— inZaiderSP (@inZaiderSP2) April 14, 2023 Glidellonon sono nuovi a certi episodi di violenza, verbale e fisica. ...

Formazioni ufficiali Spezia - Lazio: le scelte di Semplici e Sarri Alle 20.45 andrà in scena il match valido per la 30esima giornata di Serie A tra Spezia e Lazio. Ecco le formazioni ufficiali Ecco le formazioni ufficiali di Spezia - Lazio. Spezia (4 - 3 - 3) Dragowski; Amian, Ampadu, Wisniewski, Nikolaou; Bourabia, Ekdal, Esposito; Gyasi, Nzola, Verde. Allenatore: Semplici. Lazio (4 - 3 - 3)Provedel; Marusic, Casale, Romagnoli, ... Scontri tra tifosi di Spezia e Lazio, arresti e un ferito Scontri tra le tifoserie di Lazio e Spezia nel centro storico della città ligure, a poche ore dalla partita. Due gruppi delle opposte fazioni si sono affrontati attorno alla zona di Piazza Ginocchio prima di essere separati dall'... Spezia - Lazio LIVE alle 20:45 La Lazio è infatti una delle tre squadre contro cui lo Spezia ha perso tutte le partite disputate in Serie A : cinque sconfitte su cinque contro i biancocelesti. Nzola e compagni sono imbattuti nelle ... Alle 20.45 andrà in scena il match valido per la 30esima giornata di Serie A tra. Ecco le formazioni ufficiali Ecco le formazioni ufficiali di(4 - 3 - 3) Dragowski; Amian, Ampadu, Wisniewski, Nikolaou; Bourabia, Ekdal, Esposito; Gyasi, Nzola, Verde. Allenatore: Semplici.(4 - 3 - 3)Provedel; Marusic, Casale, Romagnoli, ...Scontri tra le tifoserie dinel centro storico della città ligure, a poche ore dalla partita. Due gruppi delle opposte fazioni si sono affrontati attorno alla zona di Piazza Ginocchio prima di essere separati dall'...Laè infatti una delle tre squadre contro cui loha perso tutte le partite disputate in Serie A : cinque sconfitte su cinque contro i biancocelesti. Nzola e compagni sono imbattuti nelle ... Spezia-Lazio, le formazioni ufficiali Fantacalcio ® Spezia-Lazio, scontri tra tifosi in città prima della partita: tre feriti e un arresto Scontri tra le tifoserie di Lazio e Spezia nel centro storico della città ligure, a poche ore dalla partita. Due gruppi delle opposte fazioni si sono affrontati attorno alla zona di Piazza Ginocchio ... Spezia-Lazio, F. Anderson a LSC: “Vincere per non dipendere da nessuno” Tutto pronto al Picco dove Lazio e Spezia si contenderanno 3 punti cruciali per i rispettivi obiettivi. Da una parte la volontà di continuare l'ottimo cammino fatto fin qui consolidando il secondo ... Scontri tra le tifoserie di Lazio e Spezia nel centro storico della città ligure, a poche ore dalla partita. Due gruppi delle opposte fazioni si sono affrontati attorno alla zona di Piazza Ginocchio ...Tutto pronto al Picco dove Lazio e Spezia si contenderanno 3 punti cruciali per i rispettivi obiettivi. Da una parte la volontà di continuare l'ottimo cammino fatto fin qui consolidando il secondo ...