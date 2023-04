Spezia - Lazio rivivi la diretta 0 - 3: Immobile, Felipe Anderson e Marcos Antonio in gol, Sarri vola alto (Di venerdì 14 aprile 2023) LA Spezia - Il volo della Lazio non si interrompe. La squadra di Sarri batte lo Spezia per 3 - 0 con i gol di Immobile su rigore, di Felipe Anderson e di Marcos Antonio nel finale. Primi minuti tutti ... Leggi su corrieredellosport (Di venerdì 14 aprile 2023) LA- Il volo dellanon si interrompe. La squadra dibatte loper 3 - 0 con i gol disu rigore, die dinel finale. Primi minuti tutti ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... DAZN_IT : La Lazio è uno spettacolo ??? Battuto anche lo Spezia ? #SpeziaLazio #SerieATIM #DAZN - TuttoMercatoWeb : ?? Tifosi #Lazio a La Spezia, scontri con la polizia - hooliganscz1999 : 14.04.2023???? Spezia (left) vs Lazio (right) - laziopress : Spezia-Lazio, Marcos Antonio: “Felicissimo per il gol, ringrazio i tifosi per il loro supporto. Tutti uniti, possia… - laziopress : Spezia-Lazio, Provedel: “Siamo stati bravi a concretizzare le nostre occasioni. Voglio dare il massimo per questa m… -