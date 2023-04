Spezia-Lazio, problema fisico per Casale nel riscaldamento, gioca Patric al suo posto (Di venerdì 14 aprile 2023) Campanello d’allarme per Maurizio Sarri poco prima dell’inizio della sfida tra Spezia e Lazio, partita valida per la trentesima giornata di Serie A. Poco prima del fischio d’inizio il tecnico biancoceleste ha dovuto rinunciare a Nicolò Casale a causa di un problema allo stomaco. Secondo quanto riferito dai colleghi di Sky Sport, non dovrebbe essere niente di grave per il difensore arrivato in estate dal Verona e che settimana dopo settimana si è imposto come titolare nella difesa di Sarri. Il centrale si è accomodato in panchina, al suo posto Patric dal primo minuto. Casale aveva provato anche a stringere i denti per poter essere al centro della difesa assieme ad Alessio Romagnoli, ma alla fine il tecnico ha preferito non rischiarlo, preferendogli lo ... Leggi su oasport (Di venerdì 14 aprile 2023) Campanello d’allarme per Maurizio Sarri poco prima dell’inizio della sfida tra, partita valida per la trentesima giornata di Serie A. Poco prima del fischio d’inizio il tecnico biancoceleste ha dovuto rinunciare a Nicolòa causa di unallo stomaco. Secondo quanto riferito dai colleghi di Sky Sport, non dovrebbe essere niente di grave per il difensore arrivato in estate dal Verona e che settimana dopo settimana si è imcome titolare nella difesa di Sarri. Il centrale si è accomodato in panchina, al suodal primo minuto.aveva provato anche a stringere i denti per poter essere al centro della difesa assieme ad Alessio Romagnoli, ma alla fine il tecnico ha preferito non rischiarlo, preferendogli lo ...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... TuttoMercatoWeb : ?? Tifosi #Lazio a La Spezia, scontri con la polizia - hooliganscz1999 : 14.04.2023???? Spezia vs Lazio - TuttoMercatoWeb : Pomeriggio di fuoco a La Spezia: altri scontri tra Polizia e tifosi #Lazio - LALAZIOMIA : Spezia - Lazio live: Calcio - Serie A - Eurosport - Fantacalcio : Lazio, forfait Casale: out per infortunio, al suo posto c'è Patric -