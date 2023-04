Spezia-Lazio, paura prima del match: scontri fra tifosi, un ferito VIDEO (Di venerdì 14 aprile 2023) Dopo le agitazioni che abbiamo raccontato nel corso del turno pasquale a Marassi, in occasione di Sampdoria-Cremonese, dobbiamo ancora raccontare... Leggi su calciomercato (Di venerdì 14 aprile 2023) Dopo le agitazioni che abbiamo raccontato nel corso del turno pasquale a Marassi, in occasione di Sampdoria-Cremonese, dobbiamo ancora raccontare...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... TuttoMercatoWeb : ?? Tifosi #Lazio a La Spezia, scontri con la polizia - hooliganscz1999 : 14.04.2023???? Spezia vs Lazio - TuttoMercatoWeb : Pomeriggio di fuoco a La Spezia: altri scontri tra Polizia e tifosi #Lazio - LovesSymon : Comunque per andare ogni anno a vedere Spezia-Lazio solo per insultare Immobile devi avere proprio una vita di merda - HerryVVB : RT @Ultramaniatics: Spezia vs Lazio. ??? -