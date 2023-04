Spezia-Lazio oggi in tv | orario | canale e diretta streaming Serie A 2022 2023

(Di venerdì 14 aprile 2023) Nel match valevole per la trentesima giornata di, loospita tra le mura amiche la. Reduci da un prestigioso successo contro la Juventus, i biancocelesti non vogliono fermarsi e puntano a continuare la loro corsa Champions. Complice il periodo di forma, la trasferta in Liguria sembra più che abbordabile ma guai a sottovalutare la squadra di Semplici, molto ostica e capace di dare del filo da torcere a Inter (addirittura battendola) e Milan in stagione. La sfida è in programma, venerdì 14 aprile alle 20:45 presso il Picco di Lasu Sky Sport Calcio, Sky Sport 4K, Dazn, Sky Go e NOW. SportFace.

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... zazoomblog : Lazio raggiante Sarri a caccia di conferme per la Champions. Ma lo Spezia ha voglia di rivalsa - #Lazio #raggiante… - 7m_fr : Spezia Calcio VS SS Lazio - Compositions & Analyses 14/04/2023 - Ftbnews24 : #Spezia-Lazio, probabili formazioni: Nzola sfida Immobile #Lazio, Serie A, Spezia, Immobile, Luis Alberto, Milinkov… - Pierluca_RD : @AndreCardi Cremonese 1-1 Empoli Spezia 0-2 Lazio Bologna 1-1 Milan Napoli 2-0 Verona Inter 2-1 Monza Lecce 2-0 Sa… -

Alle 20:45 di oggi in campo al Picco, due squadre con obiettivi diametralmente opposti. In casa ligure, rientrano Agudelo e Caldara, ma Semplici perde lo squalificato Bastoni e Zurkowski, alle prese con un problema ...Fu proprio al Picco che i due si parlarono e si fecero i complimenti dopo, partita che si gioca di nuovo. Ma Provedel oggi difende la porta avversaria, non quella dei liguri, e gioca ...Commenta per primo Archiviate le gare d'andata dei quarti di finale nelle coppe europee, oggi è già tempo di Serie A. Gli anticipi Cremonese - Empoli eaprono la 30esima giornata di campionato. Sabato il Milan gioca a Bologna, il Napoli riceve il Verona e l'Inter ospita il Monza a San Siro. Domenica spicca la trasferta della Juve sul ...

Spezia-Lazio, la conferenza di Sarri Fantacalcio ®

Nel caso in cui a La Spezia segnasse di nuovo o servisse comunque un assist, toccherebbe la quota di 15 partecipazioni al gol per la terza volta negli ultimi 3 campionati, la quarta da quando è alla ...Alle 20:45 di oggi in campo al Picco Spezia e Lazio, due squadre con obiettivi diametralmente opposti. In casa ligure, rientrano Agudelo e Caldara, ma Semplici perde lo squalificato Bastoni e ...