Spezia-Lazio LIVE 0-0 | risponde Immobile | salva Dragowski

(Di venerdì 14 aprile 2023) Al Picco, il match valido per la 30esima giornata di Serie A tra: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronacaAl Picco,si affrontano per il match valido per la 30esima giornata del campionato di Serie A 2022/2023. L'articolo proviene da Calcio News 24.

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... TuttoMercatoWeb : ?? Tifosi #Lazio a La Spezia, scontri con la polizia - hooliganscz1999 : 14.04.2023???? Spezia vs Lazio - TuttoMercatoWeb : Pomeriggio di fuoco a La Spezia: altri scontri tra Polizia e tifosi #Lazio - LALAZIOMIA : Spezia-Lazio: formazioni ufficiali e diretta TV - Fantacalcio - LALAZIOMIA : Spezia, Semplici: 'La Lazio è la squadra più in forma del campionato, gli complicheremo la serata' -

Nel riscaldamento di, anticipo del venerdì della serie A, lo spagnolo centra un tifoso in curva dietro la porta. Complici l'assenza di barriere di protezione e reti, il tiro di Luis ...Episodi di violenza e momenti di tensione oggi pomeriggio prima della sfida trafra le tifoserie delle due squadre. Un match di grande importanza per i padroni di casa, alla ricerca di punti importanti in chiave salvezza e anche per la squadra di Sarri, reduce ...... direttore sportivo della, ha parlato prima del fischio d'inizio del match contro lo: le dichiarazioni Igli Tare ha parlato ai microfoni di Sky nel pre - partita di. Le ...

12' Clamorosa occasione Spezia: Bourabia crossa in area di rigore per l'inserimento di Nzola che, davanti a Provedel, non inquadra la porta di testa. 10' Zaccagni finisce a terra dopo l'intervento di ...