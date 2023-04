Spezia-Lazio | le pagelle di CM | Felipe Anderson immarcabile | Nzola per una volta inutile

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... DAZN_IT : La Lazio è uno spettacolo ??? Battuto anche lo Spezia ? #SpeziaLazio #SerieATIM #DAZN - TuttoMercatoWeb : ?? Tifosi #Lazio a La Spezia, scontri con la polizia - TuttoMercatoWeb : Pomeriggio di fuoco a La Spezia: altri scontri tra Polizia e tifosi #Lazio - tackleduro : RT @salomone_l: Gioia. Festa. Goduria. Apoteosi finale. La Lazio passa anche a La Spezia, sono ventidue punti conquistati nelle ultime otto… - Oghee_1900 : Apr 15, 2023 Serie-A week 30 Spezia 0-3 Lazio C. Immobile (p) 36' F. Anderson 52' M. Antonio 89' #CMonEagles ?? -

AGI - Quarta vittoria consecutiva in campionato per unasempre più convincente, che batte a domicilio lonella 30esima giornata di Serie A. Al Picco finisce 3 - 0, grazie al calcio di rigore di Immobile nella prima frazione e ai sigilli di ...... la stagione dellasarebbe una di quelle da rinchiudere in un cassetto e ricordare negli ... I biancocelesti di Maurizio Sarri mettono la quarta ed espugnano anche il campo delloper 0 - 3, ...La squadra di Sarri consolida la seconda posizione in ...

Serie A, Spezia-Lazio 0-3: gol di Immobile, Felipe Anderson e Marcos Antonio - Sportmediaset Sport Mediaset

Leonardo Semplici, allenatore dello Spezia, è intervenuto ai microfoni di Sky Sport al termine della partita persa per 3-0 contro la Lazio. "Abbiamo fatto un gran primo tempo, fino all'episodio del ...Ciro Immobile ha parlato ai microfoni di DAZN dopo la vittoria della Lazio contro lo Spezia. LE PAROLE – «Più che altro desideravo sentirmi bene fisicamente e andare in campo. Le cose tecniche e il ...