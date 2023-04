Spezia - Lazio diretta 0 - 3 | Immobile | Felipe Anderson e Marcos Antonio in gol | Sarri vola alto

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... TuttoMercatoWeb : ?? Tifosi #Lazio a La Spezia, scontri con la polizia - TuttoMercatoWeb : Pomeriggio di fuoco a La Spezia: altri scontri tra Polizia e tifosi #Lazio - DAZN_IT : La Lazio è uno spettacolo ??? Battuto anche lo Spezia ? #SpeziaLazio #SerieATIM #DAZN - ITekken4 : SPEZIA-LAZIO 0-3... lo AMMETTO: hanno un GIOCO STREPITOSO... CREMONESE-E... - ZerounoTv : Immobile torna al gol, la Lazio vince 3-0 a La Spezia -

Labatte loin trasferta per 3 - 0 in un anticipo della 30esima giornata. Per la squadra di Sarri i gol portano le firme di Immobile (rigore) al 36', Felipe Anderson al 52' e Marcos Antonio ..., su rigore la sblocca Immobile ., nella ripresa arriva pure il tris ., il tabellino ., su rigore la sblocca Immobile. La partita del Picco ...I top e flop e i voti ai protagonisti del match valido per la 30ª giornata di Serie A 2022/23: pagelleLe pagelle dei protagonisti del match tra, valido per la 30ª giornata del campionato di Serie A 2022/2023(4 - 3 - 3): Dragowski 5,5; Amian 5, Ampadu 4, Nikolaou 5 ...

La Lazio continua la sua rincorsa al Napoli, ma soprattutto al secondo posto battendo 3-0 al 'Picco' lo Spezia. Nel primo quarto d'ora in realtà più pericolosi i liguri con la traversa colpita da ...(Adnkronos) – La Lazio vince 3-0 sul campo dello Spezia nell’anticipo della 30esima giornata della Serie A 2022-2023 e consolida il secondo posto in classifica. La formazione di Sarri sale a 61 punti.