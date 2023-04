Spezia-Lazio 0-3 le pagelle e il tabellino della partita (Di venerdì 14 aprile 2023) . Vittoria meritata per Sarri che blinda il secondo posto in campionato. PER NON PERDERTI NESSUN AGGIORNAMENTO SEGUICI SUL NOSTRO INSTAGRAM L’anticipo della 30a giornata della Serie A vede impegnata la Lazio sul campo della Spezia, un impegno che si è dimostrato decisamente alla portata della squadra di Sarri, Questo articolo è stato pubblicato prima Sportnews.eu. Leggi su sportnews.eu (Di venerdì 14 aprile 2023) . Vittoria meritata per Sarri che blinda il secondo posto in campionato. PER NON PERDERTI NESSUN AGGIORNAMENTO SEGUICI SUL NOSTRO INSTAGRAM L’anticipo30a giornataSerie A vede impegnata lasul campo, un impegno che si è dimostrato decisamente alla portatasquadra di Sarri, Questo articolo è stato pubblicato prima Sportnews.eu.

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... TuttoMercatoWeb : ?? Tifosi #Lazio a La Spezia, scontri con la polizia - TuttoMercatoWeb : Pomeriggio di fuoco a La Spezia: altri scontri tra Polizia e tifosi #Lazio - hooliganscz1999 : 14.04.2023???? Spezia (left) vs Lazio (right) - BettinaPiccardo : la spudorata radiocronaca di barchiesi pro Lazio di spezia lazio qualcosa di vergognoso....mamma mia come è ridot… - ForzalazioA : RT @DAZN_IT: La Lazio è uno spettacolo ??? Battuto anche lo Spezia ? #SpeziaLazio #SerieATIM #DAZN -