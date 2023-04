Spezia-Lazio 0-3 | il tabellino

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... TuttoMercatoWeb : ?? Tifosi #Lazio a La Spezia, scontri con la polizia - TuttoMercatoWeb : Pomeriggio di fuoco a La Spezia: altri scontri tra Polizia e tifosi #Lazio - hooliganscz1999 : 14.04.2023???? Spezia (left) vs Lazio (right) - BettinaPiccardo : la spudorata radiocronaca di barchiesi pro Lazio di spezia lazio qualcosa di vergognoso....mamma mia come è ridot… - ForzalazioA : RT @DAZN_IT: La Lazio è uno spettacolo ??? Battuto anche lo Spezia ? #SpeziaLazio #SerieATIM #DAZN -

A pochi minuti dal fischio d'inizio tra, ci sono stati degli scontri tra le due tifoserie nel centro storico della città ligure. Due gruppi delle opposte fazioni si sono affrontati attorno alla zona di Piazza Ginocchio prima ...Al Picco, il match valido per la 30esima giornata di Serie A tra: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronaca live Al Picco,si affrontano per il match valido per la 30esima giornata del campionato di Serie A ...Alle 20.45 è invece iniziata la sfida tra, con i biancocelesti, secondi in classifica, che vogliono proseguire nella loro rincorsa a un piazzamento Champions ( TUTTI GLI HIGHLIGHTS DI ...

Questa Lazio non si ferma più. Dopo aver battuto la Juventus, i biancocelesti si impongono anche sul campo dello Spezia (3-0 il risultato finale). Decisivi i gol di Immobile su rigore e di Felipe ...90'+3' Arriva il triplice fischio: finisce ora Spezia - Lazio! 90' Comunicato in questo momento l'extra-time: si giocherà per altri tre minuti. 89' GOOOOOOOOOOOOOOOOOOL! E arriva il tris: coast to ...