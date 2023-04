Spezia, Gyasi: «Lazio squadra più in forma, ma noi abbiamo un obiettivo» (Di venerdì 14 aprile 2023) Emmanuel Gyasi, attaccante dello Spezia, ha parlato prima del calcio d’inizio del match contro la Lazio: le dichiarazioni Emmanuel Gyasi ha parlato a Sky Sport prima del match con la Lazio. Le dichiarazioni dell’attaccante dello Spezia. LE PAROLE – «Giochiamo contro una grandissima squadra, ma vogliamo fare una grande gara davanti al nostro pubblico. La Lazio è la squadra più in forma del campionato, dobbiamo mettere in pratica le indicazioni del mister». L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di venerdì 14 aprile 2023) Emmanuel, attaccante dello, ha parlato prima del calcio d’inizio del match contro la: le dichiarazioni Emmanuelha parlato a Sky Sport prima del match con la. Le dichiarazioni dell’attaccante dello. LE PAROLE – «Giochiamo contro una grandissima, ma vogliamo fare una grande gara davanti al nostro pubblico. Laè lapiù indel campionato, dobbiamo mettere in pratica le indicazioni del mister». L'articolo proviene da Calcio News 24.

