Spazio, missione Juice dell’Esa in volo verso Giove, inizia viaggio lungo 8 anni (Di venerdì 14 aprile 2023) (Adnkronos) – Lanciata con successo la missione Juice dell’Esa che andrà a esplorare il gigante dei pianeti Giove e le sue lune ghiacciate Ganimede, Callisto ed Europa. Juice è stata lanciata dallo Spazioporto europeo di Kourou, nella Guyana francese, con un Ariane 5 di Arianespace alle 14,14 ora italiana. Per sancire il successo del lancio – e l’inizio della missione e del lungo viaggio di Juice verso Giove – L’Agenzia Spaziale Europea (Esa) ha atteso il corretto dispiegamento dei grandi pannelli solari. Juice è una missione guidata dall’Agenzia Spaziale Europea e – una volta aperti i pannelli solari made in Italy – il grande satellite inizierà ad ... Leggi su italiasera (Di venerdì 14 aprile 2023) (Adnkronos) – Lanciata con successo lache andrà a esplorare il gigante dei pianetie le sue lune ghiacciate Ganimede, Callisto ed Europa.è stata lanciata dalloporto europeo di Kourou, nella Guyana francese, con un Ariane 5 di Arianespace alle 14,14 ora italiana. Per sancire il successo del lancio – e l’inizio dellae deldi– L’Agenzia Spaziale Europea (Esa) ha atteso il corretto dispiegamento dei grandi pannelli solari.è unaguidata dall’Agenzia Spaziale Europea e – una volta aperti i pannelli solari made in Italy – il grande satellite inizierà ad ...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... ser_monti : RT @ASI_spazio: @ESA_JUICE alla scoperta dei segreti di #Giove e delle sue lune! Lancio di successo per la missione sulla quale viaggiano… - infoitscienza : Spazio, missione Juice dell’Esa in volo verso Giove, inizia viaggio lungo 8 anni - mediainaf : RT @ASI_spazio: @ESA_JUICE alla scoperta dei segreti di #Giove e delle sue lune! Lancio di successo per la missione sulla quale viaggiano… - infoitscienza : Spazio, missione Juice dell'Esa in volo verso Giove, inizia viaggio lungo 8 anni - UnivRoma3 : RT @ASI_spazio: @ESA_JUICE alla scoperta dei segreti di #Giove e delle sue lune! Lancio di successo per la missione sulla quale viaggiano… -