Spazio | missione Juice dell’Esa in volo verso Giove | inizia viaggio lungo 8 anni

Decollata dallo Spazio porto europeo di Kourou, la sonda arriverà nel sistema di Giove nel 2031 Lanciata con successo la missione Juice dell'Esa che andrà a esplorare il gigante dei pianeti Giove e le sue lune ghiacciate Ganimede, Callisto ed Europa. Juice è stata lanciata dallo Spazioporto europeo di Kourou, nella Guyana francese, con un Ariane 5 di Arianespace alle 14,14 ora italiana. Per sancire il successo del lancio – e l'inizio della missione e del lungo viaggio di Juice verso Giove – L'Agenzia Spaziale Europea (Esa) ha atteso il corretto dispiegamento dei grandi pannelli solari.

