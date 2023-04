Spazio | la sonda Juice inizia l’avventura verso i satelliti di Giove | percorrerà 6 | 6 miliardi di chilometri Il video del lancio

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di venerdì 14 aprile 2023) Ladell’Agenzia spaziale europea è partita alla volta die delle sue tre lune ghiacciate: Callisto, Europa e Ganimede.(abbreviazione di Jupiter icy moons explorer) è partita dalla Guyana francese in Sud America, agganciata al razzo Ariane. Laha le dimensioni di un autobus, pesa oltre 6mila e 300 chili, è dotata di un rivestimento in piombo che protegge le parti più sensibili dalle radiazioni ed è avvolta da coperte termiche, per essere protetta dalle rigide temperature spaziali. I suoi pannelli solari si estendono per 27 metri per assorbire quanta più energia solare possibile. Ladovrebbe raggiungerenel 2031 e passare tre anni attorno alle tre lune del pianeta: quindi tenterà di entrare nell’orbita di Ganimede, la luna più ...