(Di venerdì 14 aprile 2023) (Adnkronos) –ladell’Esalanciata con un Ariane 5 alle 14,14 dalloporto europeo di Kourou, nella Guyana francese. Al momento “tutti i parametri a bordo sono nominali”, conferma l’Esa. Per sancire il successo del lancio – e l’inizio dellae del lungo viaggio di– l’Agenzia Spaziale Europea adesso aspetterà il corretto dispiegamento dei grandi pannelli solari, una manovra prevista intorno alle 16 ora italiana. Dall’osservazione dell’atmosfera e della magnetosfera di, a quella dell’interazione delle lune galileiane con il pianeta: per la– e per raggiungere gli ambiziosi ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... infoitscienza : Spazio, decollata missione Juice verso Giove - ledicoladelsud : Spazio, decollata missione Juice verso Giove – Video - fisco24_info : Spazio, decollata missione Juice verso Giove - Video: (Adnkronos) - Al momento 'tutti i parametri a bordo sono nomi… -

... lì l'area artigianale prevista NON E' mai, nonostante fosse già in parte insediata ed ...lo costruiamo là Con il placet di tutti quei poveri uccelli che da sempre utilizzano quellodi ...... aperta alla cittadinanza da poco meno di trent'anni e mai del tutto. Un compito non ... IL NUOVO PALAZZO DI GIUSTIZIA DI NAPOLI Il nuovo Palazzo di Giustizia di Napoli occupa unodi ...... affermando che in realtà la storia d'amore fra i due non sarebbe maia causa della ... ma la sua foto - comparsa sui social ufficiali legati al programma - non ha lasciatoa dubbi. Il ...

Spazio, decollata missione Juice verso Giove - Video Adnkronos

(Adnkronos) – Decollata la missione Juice dell’Esa verso Giove lanciata con un Ariane 5 alle 14,14 dallo spazioporto europeo di Kourou, nella Guyana francese. Al momento “tutti i parametri a bordo ...di M.R. Sette candidati sindaco, tra i quali una sola donna; centrodestra ricompattato a fatica e nessun campo largo nel centrosinistra, Alternativa popolare avanti senza indugio e i civici rivendican ...