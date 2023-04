Spalletti | “Osimhen sarà convocato | deve arrivare al meglio per il Milan”

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... RealPiccinini : Complimenti a Pioli e Spalletti, hanno fatto fare bella figura al calcio italiano. Si è sentita l’assenza di Osimhe… - sportface2016 : +++#Napoli, #Spalletti: '#Osimhen regolarmente convocato per il #Verona, è in buone condizioni'+++#SerieA - sscnapoli : ?? SPALLETTI “Sappiamo che alla squadra serve una prestazione di sostanza. Qualsiasi pensiero deve essere rivolto al… - napolipiucom : Bayern, Tuchel: 'Osimhen? Non posso dire nulla. Spalletti mi direbbe testuali parole' #BayernMonaco #CalcioNapoli… - 11contro11 : Conferenza stampa #Napoli-Hellas Verona, Spalletti: 'Osimhen è convocato' #HellasVerona #SerieA #11contro11 -

Victorsarà convocato per la sfida di sabato alle 18 contro il Verona . Lo ha annunciato in conferenza stampa il tecnico del Napoli Luciano, capocannoniere del campionato con 21 reti, si è infortunato con la nazionale nigeriana in occasione dell'ultima sosta ed ha saltato le partite di campionato contro Milan e Lecce e ...è in condizioni buone, abbiamo fatto oggi una riunione con i medici e lo convocheremo per la ... Lo ha detto il tecnico del Napoli Lucianoalla vigilia della sfida al Verona al ...e l'appello ai tifosi del Napoli . Napoli,verso la panchina col Verona . Come staDomani il Napoli affronta il Verona , ma la priorità della piazza è sapere se il ...

Napoli, Spalletti annuncia: "Osimhen convocato per il Verona. L'obiettivo è arrivare meglio possibile... Milan News

gli azzurri sono chiamati all’impegno di campionato in casa contro il Verona. Napoli Verona, Spalletti prepara il turnover: le scelte (Cronache della Campania) ...Con Osimhen almeno in panchina ... di lasciarsi andare per il Napoli e basta» ha concluso Spalletti.