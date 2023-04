Spalletti: “Osimhen rientra, ma gioca Raspadori. Lobotka e Kvara rifiatano. Prima il Verona, poi il Milan” (Di venerdì 14 aprile 2023) Tempo di lettura: 6 minutiLuciano Spalletti parla in conferenza stampa alla vigilia di Napoli-Verona. Queste le sue parole da Castel Volturno a partire dalle condizioni di Osimhen: “Le sue condizioni sono buone. Abbiamo fatto una riunione con i medici stamattina e ci è sembrata una normale conseguenza di tutto il lavoro fatto, convocarlo per la partita di domani. Poi l’obiettivo resta sempre quello di averlo a disposizione per la gara di ritorno contro il Milan. Ma contro il Verona sarà con noi”. Turn-over ragionato contro il Verona, in vista della Champions? “Chiunque scenda in campo domani lo dovrà fare sapendo di essere protagonista di una delle partite più importanti di questo campionato. Qualcosa si cambia, non so se sarà turn-over ragionato o non ragionato. Non so cosa vuol dire. Qualcosa si ... Leggi su anteprima24 (Di venerdì 14 aprile 2023) Tempo di lettura: 6 minutiLucianoparla in conferenza stampa alla vigilia di Napoli-. Queste le sue parole da Castel Volturno a partire dalle condizioni di: “Le sue condizioni sono buone. Abbiamo fatto una riunione con i medici stamattina e ci è sembrata una normale conseguenza di tutto il lavoro fatto, convocarlo per la partita di domani. Poi l’obiettivo resta sempre quello di averlo a disposizione per la gara di ritorno contro il Milan. Ma contro ilsarà con noi”. Turn-over ragionato contro il, in vista della Champions? “Chiunque scenda in campo domani lo dovrà fare sapendo di essere protagonista di una delle partite più importanti di questo campionato. Qualcosa si cambia, non so se sarà turn-over ragionato o non ragionato. Non so cosa vuol dire. Qualcosa si ...

