Spalletti | “Osimhen convocato | può giocare se serve Con il Verona ci sarà turnover” | poi svela chi gioca!

L'allenatore del Napoli, Luciano Spalletti, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della gara di campionato contro il Verona. Ecco quanto evidenziato: Le condizioni di Osimhen sono buone. Abbiamo fatto una riunione con i medici e ci è sembrano naturale convocarlo domani per la partita con il Verona. Chiaro che l'obiettivo è averlo al meglio per la gara di martedì, ma domani sarà con noi in panchina. turnover? Chiunque scenda in campo domani lo deve fare sapendo che è una delle partite più importanti di questo campionato. Qualcosa si cambia, non 10 giocatori. Kim abbiamo intenzione di farlo giocare. Non gioca martedì, quindi parte dall'inizio. Qualcuno poi lo dobbiamo far recuperare perché lo stress fisico e mentale è troppo vicino rispetto a due giorni ...

